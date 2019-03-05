Стало известно, сколько билетов вернули болельщики "Уфы" после матча с "Динамо"
Фанаты "Уфы", которые сходили на матч 18-го тура РПЛ с "Динамо" (1:2), вернули в кассы около 130 билетов. Об этом сообщает "Р-Спорт".
Перед матчем генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов сказал, что в случае поражении команды, болельщики смогут сдать билеты и вернуть деньги за игру.
"В понедельник болельщики вернули в кассы стадиона около 130 билетов. Акция по возврату денежных средств и выдаче билета на игру с "Ахматом" будет действовать до среды включительно", - сказал Газизов.
Встреча закончилась в пользу "Динамо" со счетом 2:1. Игру официально посетило 10 926 зрителей.
"Уфа" занимает 15 месту турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 16 баллов.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11