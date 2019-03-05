Стало известно, сколько билетов вернули болельщики "Уфы" после матча с "Динамо"

Фанаты "Уфы", которые сходили на матч 18-го тура РПЛ с "Динамо" (1:2), вернули в кассы около 130 билетов. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Перед матчем генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов сказал, что в случае поражении команды, болельщики смогут сдать билеты и вернуть деньги за игру.

"В понедельник болельщики вернули в кассы стадиона около 130 билетов. Акция по возврату денежных средств и выдаче билета на игру с "Ахматом" будет действовать до среды включительно", - сказал Газизов.

Встреча закончилась в пользу "Динамо" со счетом 2:1. Игру официально посетило 10 926 зрителей.

"Уфа" занимает 15 месту турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 16 баллов.

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