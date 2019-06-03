Стало известно, сколько болельщиков пришло на чемпионский парад "Ливерпуля"

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Стало известно, сколько болельщиков пришло на чемпионский парад "Ливерпуля"

Накануне "Ливерпуль" провёл в родном городе чемпионский парад, посвящённый триумфу в Лиге Чемпионов.

Как сообщает BBC со ссылкой на данные полиции, чествовать команду пришли около 750 тысяч болельщиков.

Напомним, что в финале ЛЧ "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 2:0.

"Красные" в шестой раз в истории стали победителями Кубка/Лиги Чемпионов.

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