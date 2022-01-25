Стало известно, сколько будет получать Адамов в "Зените"

Фото: инстаграм Адамова\Автор неизвестен

Сегодня петербургский "Зенит" объявил о подписании защитника "Урала" Арсена Адмова за пять миллионов евро.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в новом клубе футболист будет зарабатывать по 6 миллионов рублей каждый месяц.

Отмечается, что в ближайшее время Адамов присоединится к "Зениту" на сборах, которые после завершения дубайского этапа будут проходить в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Адамов сыграл в 19 матчах за "Урал", в которых сумел отметиться одним забитым голом.

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