Стало известно, сколько будет зарабатывать Черчесов по новому контракту в сборной России

Теги станислав черчесоврфсроссия

Стало известно, сколько будет зарабатывать Черчесов по новому контракту в сборной РоссииСтало известно, сколько будет зарабатывать главный тренер сборной России Станислав Черчесов по новому контракту с РФС.

Так, по словам известного спортивного журналиста Нобеля Арустамяна, за два года работы с национальной командой 54-летний специалист получит 4,8 миллиона евро. При этом эта сумма может достигнуть 6-ти миллионов евро с учетом всевозможных бонусов. В случае выхода сборной России на Чемпионат Европы 2020-го года, контракт с Черчесовым будет автоматически продлен еще на два года.

Напомним,  Черчесов согласовал условия нового контракта с РФС. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция 3 7
2 Швейцария 3 5
3 Албания 3 3
4 Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс 3 6
2 Англия 3 5
3 Словакия 3 4
4 Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия 3 7
2 Польша 3 7
3 Северная Ирландия 3 3
4 Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия 3 7
2 Испания 3 6
3 Турция 3 3
4 Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия 3 6
2 Бельгия 3 6
3 Ирландия 3 4
4 Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия 3 5
2 Исландия 3 5
3 Португалия 3 3
4 Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов