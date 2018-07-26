Стало известно, сколько будет зарабатывать Черчесов по новому контракту в сборной России

Стало известно, сколько будет зарабатывать главный тренер сборной России Станислав Черчесов по новому контракту с РФС.

Так, по словам известного спортивного журналиста Нобеля Арустамяна, за два года работы с национальной командой 54-летний специалист получит 4,8 миллиона евро. При этом эта сумма может достигнуть 6-ти миллионов евро с учетом всевозможных бонусов. В случае выхода сборной России на Чемпионат Европы 2020-го года, контракт с Черчесовым будет автоматически продлен еще на два года.

Напомним, Черчесов согласовал условия нового контракта с РФС. | soccernews.ru