Стало известно, сколько Буффон заработает в ПСЖ

Легендарный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон объявит о подписании двухлетнего контракта с ПСЖ ближайшие дни.

По данным Corriere dello Sport, стороны уже обо всем договорились.

От 40-летнего итальянца ожидают последний шаг в переговорах - подпись под контрактом, по которому он за два года заработает 16 миллионов евро.

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