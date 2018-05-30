Стало известно, сколько Буффон заработает в ПСЖ

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Стало известно, сколько Буффон заработает в ПСЖЛегендарный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон объявит о подписании двухлетнего контракта с ПСЖ ближайшие дни.

По данным Corriere dello Sport, стороны уже обо всем договорились.

От 40-летнего итальянца ожидают последний шаг в переговорах - подпись под контрактом, по которому он за два года заработает 16 миллионов евро. 

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