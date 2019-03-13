Стало известно, сколько человек погибло при подготовке к ЧМ-2022
Во время того, как готовили сооружения для Чемпионата Мира, который состоится в 2022 году, погибло 1200 человек. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Secret Footballer.
По данным источника, больше всего пострадали строители, работающие на возведении конструкций.
Для сравнения, при подготовке к ЧМ-2014 в Бразилии погибло 10 человек. В России при сборе конструкций умерло 60 строителей.
Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре в декабре.
Не пропустите: ЧМ-2022 может пройти в трех странах. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду сделал 77 голевых действий в 77 матчах плей-офф Лиги Чемпионов
-
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 9 тура
-
"Реал" возобновил интерес к звезде Серии А
-
"Челси" недоволен интересом "Реала" к Азару
-
Фактор Роналду: команды португальца всегда выбивали "Атлетико" Симеоне из плей-офф Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
"Бешикташ" должен голкиперу команды больше миллиона
-
Мусаев рассказал об ожиданиях от ответного матча с "Валенсией"
-
Зидан провел первую тренировку в команде после возвращения
-
"Краснодар" подпишет новый контракт со звездой команды
-
Топ-игрок "Реала" этим летом может перейти в "Тоттенхэм"
-
Стало известно, сколько человек погибло при подготовке к ЧМ-2022
-
Тренер "Краснодара" ярко высказался о ситуации с отправленным в дубль Игнатьевым
-
Роналду сделал 77 голевых действий в 77 матчах плей-офф Лиги Чемпионов
-
Аллегри мощно ответил своим критикам
-
Калиниченко сделал громкое заявление об игре Роналду в матче "Ювентус" - "Атлетико"
-
Появился неожиданный претендент на Бензема
-
Джорджина Родригес посвятила трогательный пост Роналду после бенефиса португальца в Лиге Чемпионов
-
10
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 9 тура
-
Игрок "Манчестер Сити" Фоден стал автором уникального достижения
-
2
Фердинанд: "Роналду - живой бог футбола"
-
Буффон поздравил "Ювентус" с выходом в 1/4 финала ЛЧ, Аллегри ответил легендарному вратарю
-
Стало известно, какую оценку France Football поставил Роналду за матч с "Атлетико"
-
1
Эвра ярко отреагировал на третий гол Роналду в ворота "Атлетико"
-
Хавбек "Спартака" прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
-
1
"Реал" возобновил интерес к звезде Серии А