Стало известно, сколько человек погибло при подготовке к ЧМ-2022

Во время того, как готовили сооружения для Чемпионата Мира, который состоится в 2022 году, погибло 1200 человек. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Secret Footballer.

По данным источника, больше всего пострадали строители, работающие на возведении конструкций.

Для сравнения, при подготовке к ЧМ-2014 в Бразилии погибло 10 человек. В России при сборе конструкций умерло 60 строителей.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре в декабре.

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