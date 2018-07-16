Стало известно, сколько человек посетили матчи ЧМ-2018

Стало известно, сколько человек посетили матчи Чемпионата Мира 2018 года, который завершился 15 июля.

По официальным данным, на играх мундиаля в России побывали 3 миллиона 31 тысяча 768 зрителей.

Напомним, что в ходе мирового первенства были сыграны 64 матча на 12 стадионах.

Не пропустите: ФИФА огласила список главных открытий ЧМ-2018. | http://soccernews.ru