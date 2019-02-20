Стало известно, сколько "Челси" заплатит Сарри в случае его отставки

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Стало известно, сколько "Челси" заплатит Сарри в случае его отставки

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает The Times.

Ранее в СМИ сообщалось, что в случае поражения лондонской команды в финале Кубка лиги с "Манчестер Сити", тренера уволят с поста главного тренера. В этом случае 60-летний специалист получил компенсацию в размере 5,5 миллиона евро.

Напомним, 18 февраля, в понедельник, "Челси" не прошел в дальше в 1/8, проиграв "Манчестер Юнайтед" (0:2).

Вчера появилась информация о том, что российский специалист Леонид Слуцкий может возглавить лондонский клуб. 

"Челси" занимает 6 строчку турнирной таблицы, имея в активе 50 очков. 

А еще: "Челси" определил двух приоритетных кандидатов на замену Сарри| http://soccernews.ru

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