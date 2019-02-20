Стало известно, сколько "Челси" заплатит Сарри в случае его отставки
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает The Times.
Ранее в СМИ сообщалось, что в случае поражения лондонской команды в финале Кубка лиги с "Манчестер Сити", тренера уволят с поста главного тренера. В этом случае 60-летний специалист получил компенсацию в размере 5,5 миллиона евро.
Напомним, 18 февраля, в понедельник, "Челси" не прошел в дальше в 1/8, проиграв "Манчестер Юнайтед" (0:2).
Вчера появилась информация о том, что российский специалист Леонид Слуцкий может возглавить лондонский клуб.
"Челси" занимает 6 строчку турнирной таблицы, имея в активе 50 очков.
А еще: "Челси" определил двух приоритетных кандидатов на замену Сарри| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11