Стало известно, сколько "Челси" заплатит за возвращение Лукаку

Фото твиттер Ромелу Лукаку

СМИ узнали, во сколько обойдётся "Челси" трансфер форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились о переходе звёздного футболиста за 115 миллионов евро.

Самому бельгийцу "синие" будут платить 12 миллионов евро "чистыми" за сезон.

Лукаку уже выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год. В прошлом сезоне он сыграл за "Интер" 44 матча, забил 30 голов и сделал 10 ассистов.

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