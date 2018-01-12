Стало известно сколько ЦСКА заплатил за Бистровича

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Стало известно сколько ЦСКА заплатил за Бистровича

Хорватские СМИ назвали сумму трансфера Кристияна Бистровича в ЦСКА.

По информации ресурса, московский клуб заплатил за футболиста 500 тысяч евро, а его бывший клуб "Славен Белупо" заработает 15% от последующей перепродажи игрока.

Напомним, что Бистрович заключил с ЦСКА соглашение на четыре с половиной года.

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