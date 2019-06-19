Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Влашича

Стало известно, сколько "Спартак" заплатил за трансфер хавбека Николы Влашича. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, права на 21-летнего хорвата стоили клубу 15,7 миллиона евро.

Никола перешёл в ЦСКА из "Эвертона" в конце лета 2018 года на правах аренды. В минувшем сезоне он участвовал в 25 матчах в РПЛ, отметившись 5 голами и 6 ассистами. ЦСКА в сезоне-2018/19 занял четвертое место в турнирной таблице и в следующей кампании примет участие в Лиге Европы.

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