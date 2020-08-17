Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Фукса
Бразильский журналист Карлос Ласерда раскрыл детали будущей сделки по переходу защитника Бруно Фукса из "Интернасьоналя" в ЦСКА.
По его информации, армейцы выкупят только 80 процентов прав на игрока, заплатив 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что ЦСКА уже договорился с бразильцем об условиях личного контракта и запланировал на текущую неделю медицинский осмотр.
Не пропустите: "Интернасьонал" подтвердил факт переговоров с ЦСКА по трансферу Фукса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
ЦСКА сделал предложение "Спортингу" по трансферу Палиньи
-
"Ливерпуль" не получит бонус за возможную победу "Баварии" в Лиге Чемпионов
-
"Севилья" стала рекордсменом по участию в еврокубковых финалах в 21-м веке
-
"Милан" презентовал новую форму
-
РПЛ поздравила Прядкина с днём рождения
-
"Севилья" в матче с "Манчестер Юнайтед" побила клубный рекорд
-
"Манчестер Сити" определился с возможным преемником для Гвардиолы
-
Между игроками "Манчестер Юнайтед" произошёл конфликт во время матча с "Севильей"
-
Мостовой оценил перспективы "Спартака" в стартовавшем сезоне
-
СМИ: Куман возглавит "Барселону"
-
Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Фукса
-
Сульшер высказался о вылете из Лиги Европы от "Севильи"
-
"Барселона" может объявить об увольнении Сетьена через несколько часов
-
Лопетеги прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы
-
Главные новости дня: 16 августа
-
6
Президент "Барселоны": "Сетьен уволен"
-
Гендиректор "Шахтера" высказался о предстоящей встрече с "Интером" в ЛЕ
-
Обамеянг продолжит выступать в "Арсенале"
-
Голкипер ПСЖ Навас пропустит полуфинал Лиги Чемпионов
-
3
"Севилья" обыграла "МЮ" и вышла в финал Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20