Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Фукса

Бразильский журналист Карлос Ласерда раскрыл детали будущей сделки по переходу защитника Бруно Фукса из "Интернасьоналя" в ЦСКА.

По его информации, армейцы выкупят только 80 процентов прав на игрока, заплатив 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уже договорился с бразильцем об условиях личного контракта и запланировал на текущую неделю медицинский осмотр.

Не пропустите: "Интернасьонал" подтвердил факт переговоров с ЦСКА по трансферу Фукса. | http://soccernews.ru