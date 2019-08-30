Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Комличенко
ЦСКА согласовал условия контракта с игроком "Млады Болеслав" Николаем Комличенко. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным источника, "армейцам" придется заплатить за переход 24-летнего форварда 2,5 миллиона евро.
Отметим, что рыночная стоимость игрока - 3,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что футболист перейдет в "Локомотив" этим летом, однако позже сделка сорвалась. Также в Комличенко были заинтересованы "Ренн" и ПАОК.
Ожидается, что в ближайшие часы ЦСКА официально объявит о переходе 24-летнего футболиста.
Комличенко выступал за "Младу Болеслав" с июля 2017 года, сыграл 61 матч, забил 40 голов и сделал 9 ассистов.
Не пропустите: Бабаев: "Контракт Гогуа допускает крайне жесткие санкции в случае допущения нарушения режима". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
УЕФА определил потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
-
Зидан надеется, что "Реал" купит этим летом Погба
-
Стали известны результаты жеребьёвки Лиги Европы сезона-2019/20
-
"Лудогорец", "Эспаньол" и "Ференцварош" - соперники ЦСКА в Лиге Европы
-
Стали известны соперники "Краснодара" в групповом этапе Лиги Европы
Лента новостей
-
Вальверде заявил, что очень ждет закрытия трансферное окна в Ла Лиге
-
Почеттино: "Информация о том, что я покину "Тоттенхэм" в воскресенье, - глупые слухи"
-
Игрок "Зенита" Ригони продолжит карьеру в "Сампдории". Клубы согласовали условия контракта
-
УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы
-
СМИ: "Зенит" близок к подписанию защитника "Порту"
-
УЕФА определил потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
-
Спаич: "У "Краснодара" хорошие перспективы в этой группе"
-
"Атлетико" хочет арендовать у "Интера" Икарди
-
Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы
-
Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Комличенко
-
"Оренбург" объявил о переходе из солигорского "Шахтера" голкипера Климовича
-
Зидан надеется, что "Реал" купит этим летом Погба
-
Сульшер: "Готов обсудить со Златаном его переход в "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" с высокой долей вероятности больше не будет покупать игроков этим летом
-
5
Роналду хотел бы завершить карьеру в один год с Месси
-
Лукаку похудел на 3 килограмма после перехода в "Интер"
-
Главный тренер "Краснодара" поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа ЛЕ
-
1
Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА
-
Влашич: "ЦСКА и "Эспаньол" - фавориты в нашей группе"
-
Льоренте подпишет двухлетний контракт с "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2