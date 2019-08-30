Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Комличенко

Теги цска москвамлада болеславниколай комличенкотрансферы

Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Комличенко

ЦСКА согласовал условия контракта с игроком "Млады Болеслав" Николаем Комличенко. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, "армейцам" придется заплатить за переход 24-летнего форварда 2,5 миллиона евро.

Отметим, что рыночная стоимость игрока - 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что футболист перейдет в "Локомотив" этим летом, однако позже сделка сорвалась. Также в Комличенко были заинтересованы "Ренн" и ПАОК.

Ожидается, что в ближайшие часы ЦСКА официально объявит о переходе 24-летнего футболиста.

Комличенко выступал за "Младу Болеслав" с июля 2017 года, сыграл 61 матч, забил 40 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: Бабаев: "Контракт Гогуа допускает крайне жесткие санкции в случае допущения нарушения режима". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы

УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов