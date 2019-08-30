Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Комличенко

ЦСКА согласовал условия контракта с игроком "Млады Болеслав" Николаем Комличенко. Об этом сообщает "Чемпионат".



По данным источника, "армейцам" придется заплатить за переход 24-летнего форварда 2,5 миллиона евро.



Отметим, что рыночная стоимость игрока - 3,5 миллиона евро.



Ранее сообщалось, что футболист перейдет в "Локомотив" этим летом, однако позже сделка сорвалась. Также в Комличенко были заинтересованы "Ренн" и ПАОК.



Ожидается, что в ближайшие часы ЦСКА официально объявит о переходе 24-летнего футболиста.

Комличенко выступал за "Младу Болеслав" с июля 2017 года, сыграл 61 матч, забил 40 голов и сделал 9 ассистов.

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