Стало известно, сколько денег "Барселона" выплатит Куману за увольнение

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

"Барселона" достигла договоренности с голландским тренером Рональдом Куманом об условиях досрочного расторжения контракта, сообщает Marca.

По информации источника, в виде неустойки сине-гранатовые выплатят Куману 10 миллионов евро вместо 12, о которых СМИ писали после увольнения.

Напомним, что нидерландца уволили с поста главного тренера каталонского клуба после поражения от "Райо Вальекано" со счетом 0:1 28 октября.

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