Стало известно, сколько денег было украдено на строительстве "Газпром Арены"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл размер хищений при строительстве "Газпром Арены".

По его словам, на оснащении футбольного стадиона "Зенита" системами видеонаблюдения было украдено не менее 180 миллионов рублей. Злоумышленники провернули ряд фиктивных сделок через знакомых посредников.

"В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже. В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге", - заявил Бастрыкин в интервью "РИА Новости".

"Газпром Арена" была открыта в апреле 2017 года. Стоимость стадиона неоднократно увеличивалась и в итоге составила 43 миллиарда рублей.

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