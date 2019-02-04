Стало известно, сколько денег "Манчестер Юнайтед" выделит на летнее трансферное окно

"Манчестер Юнайтед" уже спланировал трансферный бюджет на лето.

Как сообщает The Sun, на покупку новых футболистов боссы "красных дьяволов" выделят 230 миллионов евро.

Остается определится, кто будет эти деньги тратить. Соглашение Уле Гуннара Сульшера с клубом рассчитано до конца сезона, однако со специалистом может быть заключен контракт на постоянной основе.

Также по слухам, летом клуб может возглавить Маурисио Почеттино.

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