Стало известно, сколько денег "Манчестер Юнайтед" выделит на летнее трансферное окно
"Манчестер Юнайтед" уже спланировал трансферный бюджет на лето.
Как сообщает The Sun, на покупку новых футболистов боссы "красных дьяволов" выделят 230 миллионов евро.
Остается определится, кто будет эти деньги тратить. Соглашение Уле Гуннара Сульшера с клубом рассчитано до конца сезона, однако со специалистом может быть заключен контракт на постоянной основе.
Также по слухам, летом клуб может возглавить Маурисио Почеттино.
Читайте также: Будущее Сульшера решится в 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Хамшик подтвердил скорый уход из "Наполи"
-
Абель Эрнандес сравнил Гончаренко с Гаттузо
-
Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe
-
"Ювентус" впервые с 2011 года пропустил три гола в двух играх кряду
-
Де Лигт принял окончательное решение о своем будущем
-
Бензема в два раза превзошёл свой прошлогодний бомбардирский показатель в Примере
-
Девушка дня: Пилар Рубио - эффектная супруга капитана "Реала" Серхио Рамоса
-
"Зениту" не удалось подписать защитника сборной Бразилии
-
Агент Эвра прокомментировал возможный переход игрока в "Ювентус"
-
Воспитанника "Барселоны" зовут в МЛС
-
Стало известно, сколько денег "Манчестер Юнайтед" выделит на летнее трансферное окно
-
Абель Эрнандес назвал лучшего форварда РПЛ
-
Отец Салы отреагировал на информацию об обнаружении обломков самолета, в котором летел его сын
-
Три европейских топ-клуба готовы выложить 150 миллионов евро за лидера "Атлетико"
-
Балотелли назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру
-
Погба улучшил свою статистику после увольнения Моуринью
-
Клопп поделился ожиданиями от плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Реал" принял решение по своему зимнему новичку
-
Линекер высказался об игре Рэшфорда
-
Главные новости дня: 3 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11