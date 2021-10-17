Стало известно, сколько денег "Ньюкасл" будет тратить в зимнее трансферное окно
Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен
"Ньюкасл Юнайтед" после покупки клуба фондом из Саудовской Аравии сможет выйти на трансферный рынок в январе.
Как сообщает издание The Telegraph, сумма, которую "сороки" могут выделить на зимние трансферы – 50 миллионов фунтов.
По информации источника, при этом клуб имеет право потратить 190 млн фунтов, не нарушив правила финансового фэйр-плей.
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