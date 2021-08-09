Стало известно, сколько денег потеряет "Барселона" без Месси

4 Теги барселоналионель месси

Стало известно, сколько денег потеряет "Барселона" без МессиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Стали известны потери "Барселоны" от уход нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

По данным Brand Finance, уход Месси из "Барселоны" может стоить клубу 137 миллионов евро стоимости бренда. 

Кроме того, они потеряли бы 17 миллионов евро в дни матчей, 43 миллиона евро на продажах формы и других товаров и 77 миллионов евро на доходах от бизнеса.

По сообщениям СМИ, Месси в ближайшее время станет игроком ПСЖ.

Также не пропустите: Стал известен оклад Клаудиньо в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ksiushkasavenkova

CЕ_KС 3нaкoмствa в вашем горoде. Одинокие и замужние, красивые и не очень - все они хотят секса, без денег и отношений. Все анонимно и конфиденциально ведь многие в отношениях, регистрируйся и трахайся ----- https://s4.lv/lacky

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Отличная многоходовочка со стороны тандема Меци-Лапорта!Не далёк час и функционер свалит разводить очередных лохов из топ-клубов!Вискас Эль Барса!

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Интересно, этому балаболу Лапорте хоть кто-то подсказал, что он подарил "курицу несущую золотые яйца" ...Шейхи и не ожидали такого подарка...

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Ранее читал, что каждый потраченный доллар на зарплату Месси, давал ТРИ доллара прибыли клубу!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов