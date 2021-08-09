Стало известно, сколько денег потеряет "Барселона" без Месси
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Стали известны потери "Барселоны" от уход нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
По данным Brand Finance, уход Месси из "Барселоны" может стоить клубу 137 миллионов евро стоимости бренда.
Кроме того, они потеряли бы 17 миллионов евро в дни матчей, 43 миллиона евро на продажах формы и других товаров и 77 миллионов евро на доходах от бизнеса.
По сообщениям СМИ, Месси в ближайшее время станет игроком ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14