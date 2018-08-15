Стало известно, сколько денег потерял "Спартак" после вылета из ЛЧ

"Спартак" не смог пройти ПАОК и не вышел в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов.

Таким образом, московский клуб не получит от УЕФА 15,25 миллиона евро, которые платят за выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. За участие в группе Лиги Европы москвичам выплатят всего 2,62 миллиона евро.

По подсчетам специалистов, "Спартак" из-за непопадания в группу ЛЧ может недосчитаться 20 миллионов евро и даже больше.

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