Стало известно, сколько денег принёс ЧМ-2018 российской экономике

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Стало известно, сколько денег принёс ЧМ-2018 российской экономике

Стало известно, сколько денег принёс российской экономике Чемпионат Мира 2018 года по футболу.

Согласно данным оргкомитета "Россия-2018", суммарный экономический эффект составил 952 миллиарда рублей, что равняется одному проценту от годового ВВП страны.

При этом на подготовку и проведение турнира РФ потратила 688 миллиардов рублей. Таким образом, прибыль оценивается в 264 миллиарда. 

Напомним, что победителем мундиаля стала Франция, а российская сборная впервые в истории добралась до четвертьфинала мирового первенства.

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