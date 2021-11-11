Стало известно, сколько денег сможет потратить "Барселона" на усиления в январе

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" не сможет тратить много денег в зимнее трансферное окно, сообщают инсайдеры Самюэль Марсден и Мои Льоренс.

По информации источников, у сине-гранатовых останется менее 10 миллионов евро, которые они смогут потратить на усиление в январе после увольнения Рональда Кумана, а также после продления контрактов Фати и Педри.

Однако, как утверждают источники, знакомые с ситуацией, расходы, связанные с увольнением Кумана и наймом Хави, не окажут большого влияния на дальнейшие расходы.

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