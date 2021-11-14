Стало известно, сколько денег заработает сборная России в случае победы над Хорватией

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

ФИФА выделит каждому из 32 участников ЧМ-2022 по 2 миллиона долларов на подготовку к финальному турниру, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, за участие в групповом этапе им также будет выплачено по 10 миллионов долларов.

Отмечается, что на прошлом мундиале эти бонусы равнялись 1,5 миллиона и 8 миллионов.

Сборная России уже сегодня сыграет решающий матч за выход в финальную часть чемпионата мира против команды Хорватии, в гостях. Начало встречи запланировано на 17:00 (мск).

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