Стало известно, сколько денег заработает сборная России в случае победы над Хорватией
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
ФИФА выделит каждому из 32 участников ЧМ-2022 по 2 миллиона долларов на подготовку к финальному турниру, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, за участие в групповом этапе им также будет выплачено по 10 миллионов долларов.
Отмечается, что на прошлом мундиале эти бонусы равнялись 1,5 миллиона и 8 миллионов.
Сборная России уже сегодня сыграет решающий матч за выход в финальную часть чемпионата мира против команды Хорватии, в гостях. Начало встречи запланировано на 17:00 (мск).
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