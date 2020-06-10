Стало известно, сколько Дибала может зарабатывать в "Ювентусе" согласно новому контракту

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Стало известно, сколько Дибала может зарабатывать в "Ювентусе" согласно новому контракту

"Ювентус" ведет переговоры с форвардом Пауло Дибалой по поводу нового контракта, утверждает Goal.com.

По данным источника, туринский клуб обещает аргентинцу оклад в 12 миллионов евро и долгосрочный контракт. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Дибала перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Палермо" за 32 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 34 матча, забил 13 мячей при 12 голевых передачах.

А еще: Дибала ответил на критику после слов о выступлениях с Месси в сборной| http://soccernews.ru
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