Стало известно, сколько "Динамо" заплатил за Калинина

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Стало известно, сколько "Динамо" заплатил за Калинина

Сегодня, 14 июня, "Динамо" подписало контракт с игроком "Рубина" Игорем Калининым.

Его трансфер обошелся московскому клубу в 500 тысяч евро. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2022 года.

23-летний Калинин является воспитанником украинского "Ильичевца". За "Рубин" он выступал с 2018 года, провел за клуб 8 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Зарю", "Звезду", "Волгарь" и "Краснодар". Ориентировочная стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

Не пропустите: Защитник "Рубина" Калинин перешел в "Динамо" | http://soccernews.ru
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