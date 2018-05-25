Стало известно, сколько Эмери получит средств на летнее трансферное окно

"Арсенал" готовит бюджет на летнее трансферное окно.

Как сообщает Telegraph, руководство "канониров" выделит новому наставнику клуба Унаи Эмери 80 миллионов евро. Также на трансферы пойдут деньги с продаж своих футболистов.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Арсенал" финишировал на 6-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

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