Стало известно, сколько "Эвертон" заплатит за украинца Миколенко

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Стало известно, сколько "Эвертон" заплатит за украинца Миколенко

Фото инстаграм Виталия Миколенко

Левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко продолжит карьеру в "Эвертоне", утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, "ириски" заплатят за украинского фулбека от 21 до 23 миллионов евро.

Сообщается, что 22-летний футболист уже проходит медицинское обследование для перехода в клуб АПЛ.

Миколенко всю карьеру провёл в "Динамо", сыграл 132 матча, забил 7 голов и сделал 20 ассистов.

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