Стало известно, сколько "Фламенго" заплатил "Локомотиву" за Пабло

Фото твиттер "Локомотива"

СМИ раскрыли реальную сумму трансфера центрального защитника Пабло из "Локомотива" во "Фламенго".

По информации "Чемпионата", бразильскому клубу пришлось раскошелиться на 3 миллиона евро.

Пабло выступал за "Локо" с января 2021 года, сыграл 31 матч и забил 2 гола.

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