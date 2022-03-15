Стало известно, сколько "Фламенго" заплатил "Локомотиву" за Пабло
Фото твиттер "Локомотива"
СМИ раскрыли реальную сумму трансфера центрального защитника Пабло из "Локомотива" во "Фламенго".
По информации "Чемпионата", бразильскому клубу пришлось раскошелиться на 3 миллиона евро.
Пабло выступал за "Локо" с января 2021 года, сыграл 31 матч и забил 2 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20