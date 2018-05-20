Стало известно, сколько Гризманн будет зарабатывать в "Барселоне"

Испанской прессе стало известно, сколько форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн будет зарабатывать после своего перехода в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям sport.es, оклад 27-летнего нападающего на "Камп Ноу" будет равняться 15-ти миллионам евро за сезон. Он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "сине-гранатовых" после их ведущего бомбардира Лионеля Месси. За француза "Барса" заплатит 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач в 48 матчах за "Атлетико".

Напомним, Месси убедил Гризманна перебраться в "Барселону". | soccernews.ru