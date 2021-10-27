Стало известно, сколько хочет получать в "Челси" Рюдигер

Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Стало известно, какой оклад у "Челси" требует немецкий защитник Антонио Рюдигер, контракт которого подходит к концу уже следующим летом.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, немец хотел бы зарабатывать 12 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Напомним, что в Англии профессиональные футболисты отдают 45% зарплаты в качестве налогов.

На футболиста также претендуют "Реал" и "Бавария".

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