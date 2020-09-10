Стало известно, сколько Игуаин может заработать на уходе из "Ювентуса"

СМИ узнали о размере компенсации, которую "Ювентус" готов выплатить форварду Гонсало Игуаину за досрочное расторжение контракта.

По информации журналиста Николо Скиры, речь идёт о сумме около 2,5 миллионов евро.

Скорее всего, аргентинец согласится на предложенные условия и перейдёт в "Интер" из Майами.

Игуаин выступал за "Ювентус" с 2016 года, сыграл 149 матчей, забил 66 голов и сделал 16 ассистов. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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