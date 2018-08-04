Стало известно, сколько иностранцев посетили ЧМ-2018 в России

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Стало известно, сколько иностранцев посетили ЧМ-2018 в России

Стало известно, сколько иностранцев посетили Чемпионат Мира 2018 года в России.

Согласно данным Федерального агентства по туризму, общее количество посетителей мундиаля составило порядка 6,8 миллионов человек, из них 3,4 миллиона - это граждане других стран.

Напомним, что мировое первенство проходило в 11 российских городах. 

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