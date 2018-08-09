Стало известно, сколько "Интер" готов платить Модричу

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Стало известно, сколько "Интер" готов платить Модричу

Хавбек "Реала" Лука Модрич может продолжить карьеру в "Интере".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хорват уже согласовал с "нерадзурри" условия личного соглашения, по которому он будет получать 10 миллионов евро в год.

Однако отмечается, что "Интеру" пока не удалось продвинуться в переговорах с "Реалом" о сумме трансфера.

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