Стало известно, сколько "Интер" хочет заработать на продаже игроков

"Интер" намерен продать семь футболистов в два ближайших трансферных окна.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "нерадзурри" готов продать Дальберта, Раджу Наингголана, Жоау Мариу, Ивана Перишича, Мауро Икарди, Маттео Политано и Габлиэля Барбозу.

Отмечается, что с продажи этих футболистов "Интер" намерен выручить не менее 150 миллионов евро.

После 17 туров "Интер" и "Ювентус" имеют по 42 очка, однако по дополнительным показателям лидером Серии А является туринский клуб.

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