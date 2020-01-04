Стало известно, сколько "Интер" хочет заработать на продаже игроков

Теги интер миланиван перишичмауро икардираджа наингголан

Стало известно, сколько "Интер" хочет заработать на продаже игроков

"Интер" намерен продать семь футболистов в два ближайших трансферных окна.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "нерадзурри" готов продать Дальберта, Раджу Наингголана, Жоау Мариу, Ивана Перишича, Мауро Икарди, Маттео Политано и Габлиэля Барбозу.

Отмечается, что с продажи этих футболистов "Интер" намерен выручить не менее 150 миллионов евро.

После 17 туров "Интер" и "Ювентус" имеют по 42 очка, однако по дополнительным показателям лидером Серии А является туринский клуб.

Читайте также: "Интер" готов подписать Эриксена в январе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры

"Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Болонья Болонья 17 22
10 Торино Торино 17 21
11 Милан Милан 17 21
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Сассуоло Сассуоло 17 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 17 14
19 СПАЛ СПАЛ 17 12
20 Дженоа Дженоа 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов