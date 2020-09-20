Стало известно, сколько "Интер" заплатит "Барселоне" за Видаля

"Барселона" и "Интер" договорились об условиях трансфера хавбека Артуро Видаля. Миланцы заплатили за чиллийца 1 миллион евро, сообщает журналист Фабрицио Романо

В ближайшее время футболист прилетит в Милан для завершения сделки.

Ранее сообщалось, что Видаль согласовал контракт с "Интером". В новом клубе футболист будет получать 6 миллионов евро без учета бонусов. Контракт будет рассчитан до 2022 года с возможностью продления еще на один год.

Видаль выступал за "Барсу" с лета 2018 года, сыграл 96 матчей, забил 11 голов и сделал 10 ассистов.

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