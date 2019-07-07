Стало известно, сколько китайский клуб предлагал Моуринью за работу
Стало известно, какую зарплату предлагал китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" португальскому тренеру Жозе Моуринью за то, чтобы он возглавил клуб. Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, 56-летний Моуринью отказался от контракта в 100 миллионов евро. Ему предлагали выбрать срок действия соглашения.
Ранее сообщалось, что тренер отказался от сотрудничества с клубом по семейным обстоятельствам.
По информации Sky Sports, 56-летний Моуринью отказался от контракта в 100 млн евро. Китайский клуб был готов платить португальцу за сезон около 31 млн евро с бонусами.
Моуринью не раз заявлял, что был бы не против возглавить какую-либо сборною. Он находится без работы с декабря 2018 года.
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|Команда
|М
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|Бенфика
|34
|87
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|Порту
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|34
|74
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|Брага
|34
|67
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|Витория Гимарайнш
|34
|52
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|Морейренсе ФК
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|7
|Рио Аве
|34
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|44
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|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
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|Маритиму
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|Портимоненсе
|34
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