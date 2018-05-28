Стало известно, сколько Клопп получит средств на летние трансферы

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп получит на трансферы 200 миллионов евро.

Как сообщает Goal.com, в шорт-листе "красных" находятся Набиль Фекир ("Лион"), Тома Лемар ("Монако"), Кристиан Пулишич ("Боруссия") и Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас").

Также напомним, что "Ливерпуль" уже согласовал за 60 миллионов евро трансфер Наби Кейта из "РБ Лейпцига".

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