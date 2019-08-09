Стало известно, сколько клубы АПЛ потратили на летние трансферы

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Стало известно, сколько клубы АПЛ потратили на летние трансферы

Портал Transfermarkt подсчитал, сколько денег 20 клубов АПЛ потратили на приобретение новых футболистов этим летом.

Общая сумма впечатляет - 1,386 миллиарда фунтов (1,502 миллиарда евро). Однако это не рекорд лиги. Показатели лета 2017 года по-прежнему недостижимы - 1,455 миллиарда фунтов (1,577 миллиарда евро).

Самыми дорогими сделками в завершившемся ТО стали переходы Харри Магуайра из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед" (87 млн евро), Николя Пепе из "Лилля" в "Арсенал" (80 млн евро) и Родри из "Атлетико" в "Манчестер Сити" (70 млн евро).

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5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
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12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
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