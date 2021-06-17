Стало известно, сколько Кокорин зарабатывал в "Спартаке"

Фото твиттер "Фиорентины"

Телеграм-канала Black Mirror поделился информацией о заработках Александра Кокорина в "Спартаке".

По сведениям источника, "Спартак" заплатил Кокорину подписной бонус в размере 4 миллионов евро. Зарабатывал игрок 3,45 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Кокорин играл за "Спартак" с августа 2020 по январь 2021 года. За это время он провел 10 игр, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

"Спартак" продал Кокорина "Фиорентине" за 4,5 миллиона евро.

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