Стало известно, сколько Кокорин зарабатывал в "Спартаке"
Фото твиттер "Фиорентины"
Телеграм-канала Black Mirror поделился информацией о заработках Александра Кокорина в "Спартаке".
По сведениям источника, "Спартак" заплатил Кокорину подписной бонус в размере 4 миллионов евро. Зарабатывал игрок 3,45 миллиона евро за сезон.
Напомним, что Кокорин играл за "Спартак" с августа 2020 по январь 2021 года. За это время он провел 10 игр, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
"Спартак" продал Кокорина "Фиорентине" за 4,5 миллиона евро.
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