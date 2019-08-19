Стало известно, сколько Коутиньо за год заработает в "Баварии"

Сегодня, 19 августа, стало известно, что хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, на правах аренды перешёл в "Баварию". За этот сезон он заработает 12 миллионов евро. Об этом сообщает Bild.



Ранее в сети была информация, о том, что футболист будет получать около 15-20 миллионов евро в год. Следующим летом немецкий клуб сможет выкупить игрока за 120 миллионов евро.

Коутиньо выступает за "Барсу" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.

Контракт футболиста с "сине-гранатовыми" действует до 2023 года. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

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