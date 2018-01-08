Стало известно сколько Коутиньо заплатит "Ливерпулю" за переход в "Барселону"

Филиппе Коутиньо за свой трансфер в "Барселону" выплатит "Ливерпулю" 13 миллионов евро.

Как сообщает The Times, бразилец уже выплатил большую часть суммы, остальное он заплатит в будущем.

Напомним, что Коутиньо не принял от "Барселоны" подписной бонус в размере 15 миллионов евро.

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