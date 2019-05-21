Стало известно, сколько "Краснодар" заплатил за Кайо Панталеао

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Стало известно, сколько "Краснодар" заплатил за Кайо Панталеао

СМИ узнали сумму трансфера полузащитника Кайо Панталеао из "Санта-Клары" в "Краснодар".

По информации Record, "быки" заплатили за 23-летнего бразильца около трёх миллионов евро.

Напомним, что хавбек заключил с российским клубом контракт до 2024 года.

Панталеао выступал за "Санта-Клару" с 2017 года, сыграл 42 матча, результативными действиями не отличался.

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