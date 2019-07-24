Стало известно, сколько "Краснодар" заплатит за переход Кабелла
Хавбек "Сент-Этьена" Реми Кабелла должен продолжить карьеру в "Краснодаре".
Как сообщает Le Progres, российский клуб заплатит 29-летнего француза 13,5 миллиона евро. Отметим, что именно такую сумму за своего игрока потребовал "Сент-Этьен".
Ранее сообщалось, что "Краснодар" готов платить футболисту около трех миллионов евро за сезон.
В прошлом сезоне Кабелла провел 37 матчей, в которых отметился 10 голами и 7 ассистами.
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