Стало известно, сколько "Крузейро" заплатит "Спартаку" за аренду Педро Роши
СМИ узнали, во сколько "Крузейро" обошлась аренда вингера московского "Спартака" Педро Роши.
По информации Planeta do Futebol, бразильский клуб заплатит "красно-белым" 740 тысяч евро.
Ранее утверждалось, что "Спартак" намеревался заработать на этой сделке не менее миллиона евро.
Напомним, что арендное соглашение между клубами рассчитано до конца 2019 года.
"Спартак" купил Рошу у "Гремио" за 12 миллионов евро. Трансфер состоялся в августе 2017 года. С тех пор вингер провёл за "красно-белых" всего 19 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Педро Роша прокомментировал переход из "Спартака" в "Крузейро". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В 2018 году "Спартак" больше других клубов РПЛ заплатил за услуги агентов
-
Регилон близок к продлению контракта с "Реалом"
-
1
Вальверде: "Месси - мастер"
-
Стало известно, сколько "Крузейро" заплатит "Спартаку" за аренду Педро Роши
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 120 миллионов за Санчо
-
Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Бундеслиге
-
"Реал" принял решение по будущему Браима Диаса
-
1
Пеле: "Пока рано называть Мбаппе королём футбола"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока "Атлетико"
-
Педро Роша прокомментировал переход из "Спартака" в "Крузейро"
-
"Наполи" интересуется хавбеком "Реала"
-
Вальверде объяснил важность ничьей с "Вильярреалом"
-
Сульшер прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"
-
Официально: Педро Роша покинул "Спартак"
-
"Кальяри" - "Ювентус" - 0:2 (видеообзор матча)
-
"Вильярреал" - "Барселона" - 4:4, "Эспаньол" - "Хетафе" - 1:1, "Атлетико" - "Жирона" - 2:0 (видеообзоры матчей)
-
Главные новости дня: 2 апреля
-
Педро Роша может вернуться в Бразилию
-
Месси обошел Роналду по голам со стандартов в Примере
-
Суарес - лучший уругвайский бомбардир в истории Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28