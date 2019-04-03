Стало известно, сколько "Крузейро" заплатит "Спартаку" за аренду Педро Роши

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Стало известно, сколько "Крузейро" заплатит "Спартаку" за аренду Педро Роши

СМИ узнали, во сколько "Крузейро" обошлась аренда вингера московского "Спартака" Педро Роши.

По информации Planeta do Futebol, бразильский клуб заплатит "красно-белым" 740 тысяч евро.

Ранее утверждалось, что "Спартак" намеревался заработать на этой сделке не менее миллиона евро.

Напомним, что арендное соглашение между клубами рассчитано до конца 2019 года.

"Спартак" купил Рошу у "Гремио" за 12 миллионов евро. Трансфер состоялся в августе 2017 года. С тех пор вингер провёл за "красно-белых" всего 19 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Педро Роша прокомментировал переход из "Спартака" в "Крузейро". | http://soccernews.ru

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