Стало известно сколько "Ливерпуль" предложил за ван Дейка

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк близок к переходу в "Ливерпуль".

Как сообщают английские СМИ, мерсисайдцы предложили за игрока 78 миллионов евро. Трансфер может состояться в январе.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали переход ван Дейка.

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