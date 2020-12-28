Стало известно, сколько "Локомотив" получил при трансфере Миранчука в "Аталанту"

Московский "Локомотив" получил 9 миллионов 715 тысяч евро из 14,5 млн при трансфере полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям издания, оставшиеся 4,785 млн получили посредники. 2,655 млн были выплачены компании Joint Industries Limited Partnership, а 2,13 млн получил агент хавбека Вадим Шпинев. Общая сумма агентских выплат составила 33 процентов от суммы трансфера.

25-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В "Аталанту" он перешел летом 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин провел за итальянский клуб семь матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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