Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Зе Луиша

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Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Зе Луиша

На сайте Transfermarkt появилась сумма трансфера форварда Зе Луиша. Ранее стало известно о переходе футболиста из "Порту" в "Локомотив".

По данным источника, "железнодорожники" заплатили 7,5 миллиона евро.

Контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан до лета 2023 года. В клубе он будет выступать под 29-м номером.

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