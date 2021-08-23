Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за Бека-Бека

Теги локомотив москвафк каналексис бека бекатрансферы

Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за Бека-БекаФото: инстаграм Бека-Бека/Автор неизвестен

Президент "Кана" Оливье Пике поделился деталями трансфера хавбека Алексиса Бека-Бека в московский "Локомотив".

"Сумма трансфера составила семь миллионов евро – шесть миллионов плюс один в качестве бонусов. Я не привык называть цифры, это первый случай с момента моего прихода.

В нынешней непростой ситуации я считаю, что эта сумма соответсвует ценности футболиста.

Мне рассказали, что самой дорогой продажей клуба без учета бонусов был трансфер Нголо Канте за 8 миллионов, так что я рад за наш клуб и его финансы", – заявил Пике.

Также не пропустите: Оливер Кан высказался о Йозуа Киммихе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ ждет от "Реала" предложения по Мбаппе

ПСЖ ждет от "Реала" предложения по Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов