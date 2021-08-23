Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за Бека-Бека
Фото: инстаграм Бека-Бека/Автор неизвестен
Президент "Кана" Оливье Пике поделился деталями трансфера хавбека Алексиса Бека-Бека в московский "Локомотив".
"Сумма трансфера составила семь миллионов евро – шесть миллионов плюс один в качестве бонусов. Я не привык называть цифры, это первый случай с момента моего прихода.
В нынешней непростой ситуации я считаю, что эта сумма соответсвует ценности футболиста.
Мне рассказали, что самой дорогой продажей клуба без учета бонусов был трансфер Нголо Канте за 8 миллионов, так что я рад за наш клуб и его финансы", – заявил Пике.
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