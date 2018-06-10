Стало известно, сколько людей посетило открытую тренировку сборной Португалии

Сборная Португалии провела сегодня открытую тренировку.

Как сообщают российские СМИ, на занятие португальцев пришло около 500 человек. Отметим, что именно такое количество людей и может принять база "Сатурн" в Кракове.

Также стоит отметить, что в тренировке участвовали все игроки сборной.

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