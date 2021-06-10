Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" будет платить Санчо

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Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" будет платить Санчо Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

По сведениям The Guardian, 21-летний футболист подпишет с "МЮ" пятилетнее соглашение, по которому будет зарабатывать 400 тысяч евро в неделю.

Отмечается, что "МЮ" предложили за Санчо 77 миллионов евро, однако "Боруссия" требует 90 миллионов.

В минувшем сезоне Санчо провел 38 игр, в которых забил 16 голов и отдал 18 ассистов.

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