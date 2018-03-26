Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" хочет выручить с продажи Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба летом может покинуть клуб.

Как сообщает Sky Sports, клуб готов продать игрока, у которого конфликт с наставником команды Жозе Моуринью. Однако "МЮ" хочет получить за Погба не менее 230 миллионов евро.

Напомним, что "МЮ" приобрел Погба у "Ювентуса" за 105 миллионов евро.

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